La Caravane du Sport revient en 2025 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous.

Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !

Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.

21 dates au programme, dans vos quartiers :

La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…

Venez quand la caravane passe près de chez vous !

‍♂️ Au programme :

Laser run, basket, rugby, capoeira, boxe, cirque, Kudo, ateliers de motricité… et bien plus encore !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-04T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-04T19:00:00.000+02:00

Ecole Nelson Mandela 1 rue christine de Pisan Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine