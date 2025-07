La Caravane du Sport Sous le château Entraygues-sur-Truyère

La Caravane du Sport

Sous le château Au confluent Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tous les sports autrement avec l’UFOLEP dans le cadre des Mardis d’Entraygues

La Caravane du Sport est une manifestation de sport société, son objectif est de toucher un public éloigné de la pratique du sport en utilisant ce vecteur pour encourager l’activité physique et l’échange intergénérationnelle et la mixité sociale

L’association s’engage à fournir les différentes activités et jeux suivants (liste non contractuelle et pouvant variée selon les étapes) Carabine pickelball, Panna-foot, Sport santé, Mur d’escalade, Boccia, Wexball, Rampshot, Home-ball, Détanque….

Avec une équipe d’éducateurs sportifs et bénévoles .

Sous le château Au confluent Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 53 31 contact@mairie-entraygues.fr

English :

All sports in a different way with UFOLEP as part of Mardis d’Entraygues (Tuesdays in Entraygues)

German :

Alle Sportarten anders mit der UFOLEP im Rahmen der Mardis d’Entraygues

Italiano :

Tutti gli sport in modo diverso con UFOLEP nell’ambito del programma Mardis d’Entraygues

Espanol :

Todos los deportes de otra manera con UFOLEP dentro del programa Mardis d’Entraygues

