La Caravane du Sport Plaisance

La Caravane du Sport Plaisance jeudi 28 août 2025.

La Caravane du Sport

Chemin de l’Horte Plaisance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Venez nombreux participer à la Caravane du Sport !

Cette animation sportive est proposée par l’ UFOLEP.

Gratuit

Tout public .

Chemin de l’Horte Plaisance 12550 Aveyron Occitanie

English :

Come and take part in the Caravane du Sport!

German :

Nehmen Sie zahlreich an der Sportkarawane teil!

Italiano :

Venite a partecipare alla Carovana dello Sport!

Espanol :

Ve

L’événement La Caravane du Sport Plaisance a été mis à jour le 2025-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)