La caravane du sport séniors La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes Mercredi 23 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Inscription gratuite sur place

La Caravane du Sport revient en 2025 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous.

La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2025 !

Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !

Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.

21 dates au programme, dans vos quartiers :

La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…

Venez quand la caravane passe près de chez vous !

‍♂️ Au programme :

Laser run, Homeball, rugby, capoeira, skate, escrime, ateliers de motricité… et bien plus encore !

Nouveauté 2025 :

La Caravane du Sport Sénior débarque sur 3 dates à Rennes avec des activités douces et adaptées :

Sport santé, marche, équilibre, bien-être…

Un beau moment de partage et d’activité pour nos aîné·es !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-23T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-23T12:00:00.000+02:00

La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Boulevard de Yougoslavie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine