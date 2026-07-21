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AGENDA · Vabres-l'Abbaye

La Caravane du Sport Vabres-l’Abbaye

vendredi 7 août 2026 · Vabres-l'Abbaye

La Caravane du Sport Vabres-l’Abbaye

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Ville
12400 Vabres-l'Abbaye
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit Gratuit sans inscription

Vabres-l’Abbaye

La Caravane du Sport

Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit sans inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez nombreux pour profiter de la Caravane du Sport !
L’Ufolep c’est une vision du sport à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d’engagement.
Au programme
Carabine, Pickelball, Panna-foot, Sport- Santé , Mur d’Escalade, Boccia, Wexball, Rampshot, Home-ball, Détanque …..
Animations tout public.   .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come out in large numbers to enjoy the Caravane du Sport!

L’événement La Caravane du Sport Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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