La Caravane du Sport Vabres-l’Abbaye
vendredi 7 août 2026 · Vabres-l'Abbaye
Informations pratiques
Vabres-l’Abbaye
La Caravane du Sport
Vabres-l’Abbaye Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit sans inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez nombreux pour profiter de la Caravane du Sport !
L’Ufolep c’est une vision du sport à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d’engagement.
Au programme
Carabine, Pickelball, Panna-foot, Sport- Santé , Mur d’Escalade, Boccia, Wexball, Rampshot, Home-ball, Détanque …..
Animations tout public. .
Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come out in large numbers to enjoy the Caravane du Sport!
L’événement La Caravane du Sport Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Vabres-l'Abbaye (Aveyron)
- Festival Semaine d’Orgue Vabres-l’Abbaye 8 août 2026
- Festival Semaine d’Orgue Concert d’ouverture STABAT MATER Delphine Megret Marc Pontus Vabres-l’Abbaye 9 août 2026
- Festival Semaine d’Orgue Concert tout public LE PETIT PRINCE d’après Antoine de Saint-Exupéry Vabres-l’Abbaye 10 août 2026
- Festival Semaine d’Orgue Concert Le NOUVEAU CHOEUR Igor Mykhailevsky Vabres-l’Abbaye 11 août 2026
- Festival Semaine d’Orgue LE CONCERT DES OISEAUX Francesco d’Assisi Vabres-l’Abbaye 13 août 2026