La Caravane du Sport Villefranche-de-Rouergue 15 juillet 2025 07:00

Aveyron

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-18

2025-07-15

La Caravane du Sport revient en 2025 ! Forte de ses succès des éditions passées, celle-ci ravira petits et grands autour d’animations sportives proposées par l’UFOLEP. Toutes les activités sont gratuites et tous publics.

La Caravane sera présente 4 jours sur Villefranche de Rouergue :

[programmation à venir] .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 82 59 43 10

English :

The Caravane du Sport returns in 2025! Building on the success of past editions, the Caravan will delight young and old alike with sports activities organized by UFOLEP. All activities are free and open to all.

German :

Die Karawane des Sports kehrt 2025 zurück! Nach den Erfolgen der letzten Jahre wird auch dieses Mal wieder Groß und Klein von den Sportangeboten der UFOLEP begeistert sein. Alle Aktivitäten sind kostenlos und für alle Altersgruppen zugänglich.

Italiano :

La Carovana dello Sport torna nel 2025! Sulla scia del successo delle precedenti edizioni, la Carovana dello Sport delizierà grandi e piccini con una serie di attività sportive organizzate dall’UFOLEP. Tutte le attività sono gratuite e aperte a tutti.

Espanol :

¡La Caravana del Deporte vuelve en 2025! Tras el éxito de las ediciones anteriores, la Caravana hará las delicias de grandes y pequeños con una serie de actividades deportivas organizadas por la UFOLEP. Todas las actividades son gratuitas y están abiertas a todos.

