La Caravane en balade

Collège du Larzac La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Une caravane-studio radio s’installe pour un projet participatif autour de la parentalité. Venez en savoir plus lors de cette réunion publique.

Radio Larzac installe sa caravane/studio mobile pendant deux jours sur la place du village, et, via un travail de rencontre et de préparation avec les habitants, enregistre et diffuse des émissions de radio en direct et en public depuis la caravane. Les deux jours se terminent par un moment convivial autour d’un jeu radio ou d’un concert.

La première étape de la caravane en balade sera La Cavalerie et se déroulera le mardi 5 et mercredi 6 mai !

Vous habitez à la Cavalerie ou alentours, et vous avez envie de faire de la radio ? Vous avez une passion et vous souhaitez la partager sur les ondes ? Vous voulez raconter votre territoire et ce qui s’y passe ? Cette action est pour vous ! Des émissions construites avec les habitants, parents, grands-parents, jeunes, professionnels, curieux…

Proposé par Radio Larzac et soutenu par l’Espace de Vie Sociale Le lien Larzac Vallées et l’AFR Larzac

A 18h, à la salle polyvalente Collège

Par la suite, l’équipe de Radio Larzac peut organiser des temps d’échanges, d’enregistrement et de préparation d’émissions avec toutes celles et ceux qui seraient intéressé.e.s. .

Collège du Larzac La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 73 39 contact@radiolarzac.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A radio caravan-studio sets up for a participatory project on parenting. Find out more at this public meeting.

L’événement La Caravane en balade La Cavalerie a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)