La Caravane Magique de la Compagnie A Deux Mains Troyes

La Caravane Magique de la Compagnie A Deux Mains Troyes samedi 11 octobre 2025.

La Caravane Magique de la Compagnie A Deux Mains

Place de l’Hôtel de Ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 11:30:00

fin : 2025-10-11 12:05:00

Date(s) :

2025-10-11

Un ballet d’objets qui s’assemblent, se ressemblent, se font et se défont… Des mains magiciennes ou chef d’orchestre… De drôles de petit bonhommes mystérieux ou enchanteurs… Installé dans ce petit cocoon , le public découvrira une technique peu souvent présentée la lumière noire. Les sens déstabilisés, l’émerveillement n’en sera que plus grand.



Après le spectacle la discussion s’engagera pour satisfaire sa curiosité.



Evénement dans le cadre du salon du livre et de la JNCP. .

Place de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 14 43 slj.troyes@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Caravane Magique de la Compagnie A Deux Mains Troyes a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne