La Caravane Mouv’Enfants Place Saint-Pierre Touques vendredi 10 octobre 2025.

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Début : 2025-10-10 09:00:00

fin : 2025-10-10 16:00:00

2025-10-10

Journée pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants, animée par Arnaud Gallais. Débat inversé, ateliers de co-réflexion et restitution sont au programme. En présence de spécialistes locaux (avocats, psychologues, forces de l’ordre,…) et de personnes ayant vécu ces violences.

Ce débat s’inscrit dans la continuité d’une première édition organisée le 16 mars 2023 à la Cité Audacieuse à Paris, qui avait rassemblé experts et victimes pour dresser un état des lieux et formuler des recommandations. Afin de donner une portée nationale à cette démarche, Mouv’Enfants a lancé une Caravane de la lutte contre les violences faites aux enfants, parcourant déjà 50 villes.

Touques sera la 51ème étape.

Cette journée réunira des spécialistes locaux avocats, magistrats, psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, forces de l’ordre, professionnels de la petite enfance et de la protection de l’enfance, ainsi que des personnes ayant vécu ces violences.

Au programme

La matinée sera consacrée au débat inversé (9h30-12h30) Un format innovant où chaque participant est considéré comme un expert. Les échanges s’appuieront sur des témoignages et permettront d’aborder des thématiques essentielles.

L’après-midi sera consacré aux ateliers de co-réflexion (13h30-15h). Ces ateliers basés sur 3 axes Prévenir, Protéger, Réparer, favoriseront l’intelligence collective, permettant aux participants de travailler ensemble pour identifier des priorités d’action adaptées aux enjeux locaux suivit d’une restitution.

Au total, plusieurs participants, engagés au sein d’associations, institutions et à titre individuel, se réuniront pour faire de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants un véritable enjeu démocratique. Depuis un an, la Caravane Mouv’Enfants parcoure l’ensemble du territoire, métropole et Outre-mer, afin d’établir un diagnostic global et des recommandations. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie contact@mouvenfants.fr

English : La Caravane Mouv’Enfants

Day to combat sexual violence against children, hosted by Arnaud Gallais. Reverse debate, co-reflection workshops and debriefing are on the program. In the presence of local specialists (lawyers, psychologists, law enforcement officers, etc.) and people who have experienced such violence.

German : La Caravane Mouv’Enfants

Tag zur Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder, moderiert von Arnaud Gallais. Auf dem Programm stehen umgekehrte Debatten, Workshops zur gemeinsamen Reflexion und eine Auswertung. In Anwesenheit von lokalen Spezialisten (Anwälte, Psychologen, Ordnungskräfte,…) und Personen, die diese Gewalt erlebt haben.

Italiano :

Una giornata per combattere la violenza sessuale sui bambini, guidata da Arnaud Gallais. Sono in programma dibattiti, laboratori di riflessione comune e debriefing. Alla presenza di specialisti locali (avvocati, psicologi, polizia, ecc.) e di persone che hanno subito tali violenze.

Espanol :

Jornada para combatir la violencia sexual contra los niños, dirigida por Arnaud Gallais. Debate inverso, talleres de reflexión conjunta y debriefing figuran en el programa. En presencia de especialistas locales (abogados, psicólogos, policía, etc.) y de personas que han sufrido este tipo de violencia.

