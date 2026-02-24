La Caravane Musicale Fleurs Barock’n Folk Les Bouchoux Les Bouchoux
La Caravane Musicale Fleurs Barock’n Folk Les Bouchoux Les Bouchoux lundi 11 mai 2026.
La Caravane Musicale Fleurs Barock’n Folk Les Bouchoux
LES BOUCHOUX salle paroissiale Les Bouchoux Jura
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Lundi 11 mai 2026 à 20h.
La Caravane Musicale parcourt les chemins avec un programme de musique folk et baroque, s’inspirant des écrits des compositeurs du début du XVIIIe siècle influencés par les musiques de village la danse sera à l’honneur, mais aussi les évocations pastorales. À destination des publics plus éloignés, la Caravane part en itinérance dans les villages et propose des séances dédiées pour les jeunes ou moins jeunes, et donc tout public!
Ensemble Artifices
Alice Julien-Laferrière violon et conception
Birgit Bornauw musette, cornemuses, violon et danse
Nicolas Flodrops flûtes et cornemuse
En partenariat avec le comité des fêtes des Bouchoux
BILLETTERIE UNIQUEMENT SUR PLACE LE JOUR MÊME .
LES BOUCHOUX salle paroissiale Les Bouchoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Caravane Musicale Fleurs Barock’n Folk Les Bouchoux
L’événement La Caravane Musicale Fleurs Barock’n Folk Les Bouchoux Les Bouchoux a été mis à jour le 2026-02-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE