La Caravane passe à Noël

Parvis de l’église Andouillé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Concert de Noël de l’Ecole de Musique et de Théâtre de l’Ernée. Cet événement organisé en partenariat avec l’association La Caravane.

Parvis de l’église Andouillé 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 98 88

English :

Christmas concert by the Ecole de Musique et de Théâtre de l’Ernée. This event is organized in partnership with the association La Caravane.

German :

Weihnachtskonzert der Ecole de Musique et de Théâtre de l’Ernée. Diese Veranstaltung wurde in Partnerschaft mit dem Verein La Caravane organisiert.

Italiano :

Concerto di Natale della Scuola di Musica e Teatro Ernée. Questo evento è organizzato in collaborazione con l’associazione La Caravane.

Espanol :

Concierto de Navidad de la Escuela de Música y Teatro Ernée. Este acto se organiza en colaboración con la asociación La Caravane.

L’événement La Caravane passe à Noël Andouillé a été mis à jour le 2025-10-27 par Communauté de communes de l’Ernée