La Caravane Passe M’airsidorien L’Alamzic, Place du Foirail Bagnères-de-Bigorre

L’Alamzic, Place du Foirail BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-15 20:30:00

Bienvenue à l’Hôtel Karavan, un lieu imaginaire mais bien réel, niché quelque part dans le 20e arrondissement de Paris. Né dans l’esprit de Toma Feterman, ce rêveur de Ménilmontant, l’hôtel est un refuge musical pour les voyageurs du monde entier.

M’airsidorien assurera la 1ère partie.

M’Airsidorien exporte l’esprit et la culture béarnistanaise sur les scènes frontalières, offrant au public un style unique mêlant sonorités blakaniques, boite à rythme et chaleur méditéranéenne,mais pas que.

Mais MSDR, c’est avant tout une folie contagieuse, des litres de bave chaude et cuivrée, une forte odeur de chat mouillé et des concerts dont on ne connaît jamais l’issue !

Infos billetterie

Soirée 17€ en prévente et 22€ sur place

Tarifs réduits 15€ en prévente et 20€ sur place (sous présentation d’un justificatif) .

English :

Welcome to Hôtel Karavan, an imaginary but very real place, nestled somewhere in the 20th arrondissement of Paris. The brainchild of Ménilmontant dreamer Toma Feterman, the hotel is a musical haven for travelers from all over the world.

M’airsidorien will perform the 1st part.

M?Airsidorien exports the spirit and culture of Béarnistan to frontier stages, offering audiences a unique style blending blakanic sounds, rhythm boxes and Mediterranean warmth.

But above all, MSDR is contagious madness, gallons of hot, brassy drool, a strong smell of wet cats and concerts whose outcome you never know!

German :

Willkommen im Hotel Karavan, einem imaginären, aber sehr realen Ort, der sich irgendwo im 20. Das Hotel wurde von Toma Feterman, einem Träumer aus Ménilmontant, gegründet und ist ein musikalischer Zufluchtsort für Reisende aus der ganzen Welt.

M’airsidorien wird den ersten Teil des Konzerts bestreiten.

M?airsidorien exportiert den Geist und die Kultur Béarnistans auf die Bühnen der Grenzregionen und bietet dem Publikum einen einzigartigen Stil, der blakanische Klänge, Rhythmusmaschinen und mediterrane Wärme miteinander verbindet, aber nicht nur das.

MSDR steht für ansteckenden Wahnsinn, literweise heißen, kupferfarbenen Schleim, einen starken Geruch nach nasser Katze und Konzerte, bei denen man nie weiß, wie sie ausgehen!

Italiano :

Benvenuti all’Hôtel Karavan, un luogo immaginario ma molto reale, situato nel 20° arrondissement di Parigi. Nato da un’idea di Toma Feterman, un sognatore di Ménilmontant, l’hotel è un rifugio musicale per viaggiatori di tutto il mondo.

M’airsidorien eseguirà la prima parte.

M’Airsidorien esporta lo spirito e la cultura del Béarnistan sui palcoscenici di frontiera, offrendo al pubblico uno stile unico che mescola suoni blakanici, rhythm box e calore mediterraneo, ma non solo.

Ma soprattutto, MSDR è follia contagiosa, litri di bava calda e ottonaria, un forte odore di gatti bagnati e concerti di cui non si conosce mai l’esito!

Espanol :

Bienvenido al Hôtel Karavan, un lugar imaginario pero muy real, situado en algún lugar del distrito 20 de París. Ideado por Toma Feterman, un soñador de Ménilmontant, el hotel es un refugio musical para viajeros de todo el mundo.

M’airsidorien interpretará la 1ª parte.

M’Airsidorien exporta el espíritu y la cultura de Béarnistan a los escenarios fronterizos, ofreciendo al público un estilo único que mezcla sonidos blakánicos, cajas de ritmos y calidez mediterránea, pero eso no es todo.

Pero, por encima de todo, MSDR es locura contagiosa, litros de baba caliente y descarada, un fuerte olor a gato mojado y conciertos en los que nunca se sabe el resultado

