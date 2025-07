La Caravane Passe + Volkanik La Confluence – Betton Betton

La Caravane Passe + Volkanik La Confluence – Betton Betton Vendredi 21 novembre, 20h30 Tarif plein : 19,50€ / tarif réduit : 10€ / Tarif mineur : 7€ / Tarif Sortir : 4€

La Caravane Passe, c’est une célébration festive de la richesse mélodique ! Deux décennies de hip-hop,musique tzigane, jazz manouche, fanfare balkanique et gypsy punk.

Hôtel Karavan est l'album de leurs 20 ans. Deux décennies de hip-hop,musique tzigane, jazz manouche, fanfare balkanique et gypsy punk.

À cette occasion, le groupe revisite ses plus grands classiques et propose des sons inédits : un mélange drôle, explosif et poétique.

Inspiré des rythmes de l’Est, d’Europe du Sud, d’Orient et d’Afrique, La Caravane Passe embarque avec elle tous les amoureux de la musique pour un moment dansant, festif et solaire.

Le temps d’une soirée, nous invitons votre âme de voyageur à un périple haut en couleur. L’occasion pour nous tous, sédentaires, de devenir gitans, ne serait-ce qu’un jour dans nos vies !

Distribution : Thomas Feterman : chant, guitare, trompette • Cyril Moret : saxophone, flûte • Olivier Llugany : trombone, chant, fiscorn • Patrick Gigon : batterie, percussions • Benjamin Body : basse, tuba, clavier.

Tournée des 20 ans. Concert en partenariat avec le festival Jazz à l’Ouest 2025, du 4 au 22 novembre 2025.

1ère partie :

Collectif Volkanik, créé à Rennes en 2010, rassemble ses salariés fraîchement sortis de leur comité d’entreprise autour d’un show endiablé. Ce collectif propose un mélange détonnant de thèmes originaux inspirés par le répertoire des fanfares tziganes de Macédoine, de Serbie et de Roumanie et collectés lors de nombreux voyages d’affaires. L’alliance parfaite de l’énergie musicale et de la classe vestimentaire en concert stéréo et en couleurs !

Début : 2025-11-21T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T22:30:00.000+01:00

https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-BETTON_CONFLUENCE-27083-0.wb?REFID=6PcFAAAAAADnAA

La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton 35830 Ille-et-Vilaine