La Caravelle Blanche La Caravelle Marcheprime

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Théâtre par la Compagnie Hecho en casa
Une odyssée humaine et culinaire, vivifiante, tendre et joyeuse. Une de ces rares pépites qui nous prouve que la vie est belle !
Aujourd’hui elle est… là ! Et vous aussi. C’est bien ! Blanche est lumineuse, vive, pétillante, bondissante. Elle souhaite partager sa recette de vie, elle vient pour cuisiner. De sa naissance à son dernier souffle, ses fantômes, ses souvenirs ressurgissent son enfance, la ferme, ses amours, son émancipation… Dans l’ordre et le désordre de sa mémoire, bribes et morceaux de sa vie viennent pour nous raconter une odyssée. Elle aime la cuisine comme la vie bien relevée.
En coréalisation avec l’OARA
1h30 À partir de 9 ans .
La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 16 35 culture@ville-marcheprime.fr
