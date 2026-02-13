La Caravelle en Allumettes Souligné-Flacé

La Caravelle en Allumettes

Salle des Fêtes Souligné-Flacé Sarthe

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La vie conjugale est une aventure complexe, un défi au quotidien

Au fil du temps les personnalités de chacun se révèlent, on se comprend sans même se parler et on se parle pour ne plus rien se dire. Partageons une journée ordinaire avec Maryse et Alfred, découvrons leurs habitudes, leurs travers, leurs engueulades, leurs moments de tendresse. Qui sait ? On pourrait bien se reconnaître dans ces personnes burlesques, et donc se moquer de soi même ! .

Salle des Fêtes Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 49 15 92

