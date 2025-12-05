La Caravelle Fêu La Caravelle Marcheprime

La Caravelle Fêu

Un titre comme un manifeste. Bref et évocateur, pour dire à la fois l’énergie primitive d’un élément naturel incontrôlable, et la chaleur originelle autour de laquelle, depuis toujours, on se rassemble pour faire humanité .

Avec Näss (Les Gens), Fouad Boussouf avait célébré la puissance d’un ensemble de sept danseurs masculins reliés par le rythme à une terre ancestrale. Trois ans plus tard, il revient à La Caravelle et s’inspire à nouveau des images de son enfance marocaine, hommage à l’univers exclusivement féminin de ses premières années.

Ces dernières, fortes d’un vocabulaire hybride empruntant aussi bien au hip hop qu’à la danse contemporaine, composent un paysage scénique en perpétuelle métamorphose, un flux qui jamais ne commence et jamais ne s’arrête .

En co-réalisation avec la Manufacture CDCN.

1h Dès 11 ans .

