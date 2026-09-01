La Caravelle : Fly me to the moon – Ouverture saison 2026/2027 La Caravelle Marcheprime
vendredi 18 septembre 2026 · La Caravelle · Marcheprime
Informations pratiques
Marcheprime
La Caravelle : Fly me to the moon – Ouverture saison 2026/2027
La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Cirque par Léandre
Spectacle suivi de la présentation de la saison culturelle et d’un cocktail.
Deux personnages nous invitent à une folle odyssée vers la lune ! Avec autant de tendresse que de drôlerie, ils nous embarquent dans leurs péripéties, à grand renfort de mimiques et d’acrobaties. Au son d’un vieux piano, on se laisse emporter par leur univers inventif, et on retrouve notre âme d’enfant !
Clown-mime tout terrain, Léandre est considéré comme l’un des plus grands de sa génération. Depuis plus de trente ans il fait le tour du monde, pour le plus grand plaisir de tous.
Spectacle suivi de la présentation de la saison culturelle et d’un cocktail.
Durée : 1h30
Dès 6 ans
Gratuit .
La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 16 35
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English : La Caravelle : Fly me to the moon – Ouverture saison 2026/2027
L’événement La Caravelle : Fly me to the moon – Ouverture saison 2026/2027 Marcheprime a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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