La Caravelle Série théâtrale par la compagnie OKTO La Caravelle Marcheprime

La Caravelle Série théâtrale par la compagnie OKTO

samedi 22 novembre 2025

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime Gironde

2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Pour ce premier épisode de la saga théâtrale sur la Légende de Marcheprime, nous vous donnons rendez-vous à la Caravelle !

Que s’est-il vraiment passé à Marcheprime ? Des évènements étranges semblent se produire. Pourquoi l’horloge de l’Église voit certains de ses chiffres effacés ? Faille spatio-temporelle ou simple oubli de l’abbé ? Plongez avec nous dans ce premier épisode, en tant que public ou en faisant de la figuration, pour explorer ensemble les mystères de la ville.
Envie de participer ? Contactez La Caravelle ! culture@ville-marcheprime.fr ou 05 57 71 16 35

Épisodes suivants de cette série théâtrale
– Épisode 2 jeudi 30 avril
– Épisode 3 et intégrale de la saison 1 vendredi 19 juin

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 16 35  culture@ville-marcheprime.fr

