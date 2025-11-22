La Caravelle Série théâtrale par la compagnie OKTO La Caravelle Marcheprime

La Caravelle Série théâtrale par la compagnie OKTO

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime Gironde

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Pour ce premier épisode de la saga théâtrale sur la Légende de Marcheprime, nous vous donnons rendez-vous à la Caravelle !

Que s’est-il vraiment passé à Marcheprime ? Des évènements étranges semblent se produire. Pourquoi l’horloge de l’Église voit certains de ses chiffres effacés ? Faille spatio-temporelle ou simple oubli de l’abbé ? Plongez avec nous dans ce premier épisode, en tant que public ou en faisant de la figuration, pour explorer ensemble les mystères de la ville.

Envie de participer ? Contactez La Caravelle ! culture@ville-marcheprime.fr ou 05 57 71 16 35

Épisodes suivants de cette série théâtrale

– Épisode 2 jeudi 30 avril

– Épisode 3 et intégrale de la saison 1 vendredi 19 juin

30 min Tout public Gratuit .

culture@ville-marcheprime.fr

