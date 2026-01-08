La Caravelle Stage de théâtre jeunes Caratroupe La Caravelle Marcheprime

La Caravelle Stage de théâtre jeunes Caratroupe

Rumeur(s) sur la ville avec la compagnie OKTO

Durant presque une semaine, la compagnie Okto vous propose de faire partie d’une troupe de théâtre et de créer ensemble un spectacle en lien avec leur travail de territoire la création d’une légende !

Sur la thématique de la rumeur, nous construirons une histoire, empruntée de votre vécu, de votre imaginaire et de vos rêves. Créée comme une enquête, vous relèverez les traces, les signes, les “on dit” qui seraient à l’origine de votre ville. Quel.le.s héro.ïne.s en furent le socle, quelles furent leurs aventures et comment leur rendre hommage ?

Laora Climent, directrice artistique et Justine Gaucherand, musicienne, proposeront à la fois un travail d’écriture, de jeu et de chant qui donnera lieu à une restitution.

Dès 12 ans

30€

Inscription obligatoire .

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 16 35 culture@ville-marcheprime.fr

