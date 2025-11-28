La Caravelle Valse avec W La Caravelle Marcheprime

La Caravelle Valse avec W

La Caravelle 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime Gironde

Danse par MA Compagnie

De la moquette, un frigo, des cowboys, des monstres, et un récit sens dessus dessous ça tombe du ciel, ça joue des chutes et des déséquilibres, ça convoque des monstres affreux, ça choisit la douceur. Le récit se bricole à rebours dans un esprit joyeux en interaction avec le public. Cette valse pas comme les autres entretient le feu du mystère de la création tout autant qu’il questionne notre rapport à la différence. Dans cette pièce pour cinq danseurs, Marc Lacourt fait valser les corps, les objets et s’amuse de tout, même des peurs !

Une bulle d’air légère et drôle qui débooooorde de poésie.

En co-organisation avec les villes de Canéjan et Cestas et l’IDDAC

55 minutes A partir de 6 ans Plein 10€ Réduit 6€ .

