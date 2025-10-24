La caresse du Papillon Grenier à Sel Avallon

La caresse du Papillon

Grenier à Sel 8 Rue Bocquillot Avallon Yonne

Gratuit

Début : 2025-10-24 15:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Nino, s’interroge sur la disparition soudaine de sa grand-mère, Mamita. Elle est partie, lui dit-on, mais où ? Son grand-père, Papito, ne sait quoi lui répondre. Alors l’enfant s’évade dans son imaginaire. Il évoque sa grand-mère auprès d’une série d’animaux, de l’asticot à la baleine, mais chacun préfère se plaindre de sa vie, rêvant d’être autre chose que ce qu’ils sont.

De retour au jardin, Nino insiste auprès de Papito qui plante quelques radis que Mamita aimait beaucoup. Papito, après avoir évoqué le ciel et la terre, préfère alors se souvenir de Mamita et dire à Nino qu’elle est sans doute dans ce jardin qu’elle aimait tant, légère, finalement comme une caresse de papillon.

Cie Le théâtre de Céphise.

Inspiré de l’œuvre éponyme de Christian Voltz.

Organisé dans le cadre du festival Graines de spectacle (MDY).

Spectacle suivi d’un goûter À partir de 6 ans Sur inscription

Grenier à Sel 8 Rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 46 16

