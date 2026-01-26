La Carnavallée Ateliers musicaux Salle Bel Air Plouër-sur-Rance
La Carnavallée Ateliers musicaux
Salle Bel Air 7 Rue du Four à Chaux Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Boom ! Tchik ! Sbrak ! Fuzzzzz !
Inventons notre son du Turfu ! S.I.Y Sound It Yourself !
Ta poêle sonne ? Viens !
Ta baignoire sonne ? Apporte la !
Casseroles, cuillères, aspirateurs, poubelles,
Le son est dans ton quotidien.
Tout est bon pour la cuisine à Jean Batterie !
Apportes tes objets et viens créer la b.o de la carnavallée des singes !
Création d’un orchestre éphémère pour la Carnavallée le 28 mars 2026
Ateliers plutôt pour adulte. Enfants acceptés sous la responsabilité des parents .
