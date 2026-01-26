La Carnavallée Ateliers musicaux Salle Bel Air Plouër-sur-Rance

La Carnavallée Ateliers musicaux

Salle Bel Air 7 Rue du Four à Chaux Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 01:00:00

2026-03-28

Boom ! Tchik ! Sbrak ! Fuzzzzz !

Inventons notre son du Turfu ! S.I.Y Sound It Yourself !

Ta poêle sonne ? Viens !

Ta baignoire sonne ? Apporte la !

Casseroles, cuillères, aspirateurs, poubelles,

Le son est dans ton quotidien.

Tout est bon pour la cuisine à Jean Batterie !

Apportes tes objets et viens créer la b.o de la carnavallée des singes !

Création d’un orchestre éphémère pour la Carnavallée le 28 mars 2026

Ateliers plutôt pour adulte. Enfants acceptés sous la responsabilité des parents .

Salle Bel Air 7 Rue du Four à Chaux Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne

