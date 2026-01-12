La Carnavallée des singes l’édition du turfu Plouër-sur-Rance
La Carnavallée des singes l’édition du turfu Plouër-sur-Rance samedi 28 mars 2026.
La Carnavallée des singes l’édition du turfu
Devant la médiathèque Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 01:00:00
Date(s) :
2026-03-28
La folie des couleurs quelle sera la tienne ?
15h-18h défilé
Départ de la médiathèque
19h-1h bal costumé
Salle des fêtes
Buvette et restauration .
Devant la médiathèque Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 63 10 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Carnavallée des singes l’édition du turfu Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-01-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme