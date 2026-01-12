La Carnavallée des singes l’édition du turfu Plouër-sur-Rance

La Carnavallée des singes l’édition du turfu

Devant la médiathèque Plouër-sur-Rance Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 01:00:00

Date(s) :

2026-03-28

La folie des couleurs quelle sera la tienne ?

15h-18h défilé

Départ de la médiathèque

19h-1h bal costumé

Salle des fêtes

Buvette et restauration .

Devant la médiathèque Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 63 10 02

