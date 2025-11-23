LA CAROTTE SERA SALÉE Montpellier

LA CAROTTE SERA SALÉE

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19

Une femme internée à Sainte-Anne a écrit en 1882 un texte Impressions d’une hallucinée, parlant d’elle comme si elle était une autre. Elle s’adresse à nous, éperdument, à nous qui l’écoutons.

Les stagiaires vont rassembler leurs recherches sous forme de numéros en solo, duo ou collectif, accompagnés par l’équipe artistique, pour vivre une expérience de création, aventure artistique au cœur du projet pédagogique du Centre des arts du cirque Balthazar.

Quoi de mieux qu’un bon repas ? une assiette garnie, des couleurs craquantes, des denrées qui stimulent les papilles et une chimie qui entretient un corps en bonne santé.

Que ton alimentation soit ta meilleure médecine .

Cette formule attribuée à Hippocrate nous rappelle la nécessité d’une symbiose entre ce que nos corps ingèrent et l’énergie qui en ressort. Dans une civilisation biberonnée aux mécanismes agroalimentaires, il faut aujourd’hui être extrêmement habile pour accompagner notre quotidien d’une alimentation de qualité.

A travers leurs différentes spécialités circassiennes, les jeunes artistes du CADC Balthazar se confrontent à la problématique de l’alimentation, et des conséquences qu’elle peut avoir sur leur pratique. En cette période de noël, les 23 stagiaires se mettent en cuisine pour vous concocter un spectacle savoureux !

À partir de 6 ans

Tarif 15€, 12€, 8€ .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

English :

In 1882, a woman interned at Sainte-Anne wrote a text entitled Impressions d?une hallucinée, speaking of herself as if she were someone else. She speaks to us, passionately, to us who listen to her.

German :

Eine Frau, die in Sainte-Anne interniert war, schrieb 1882 den Text Impressions d’une hallucinée (Eindrücke einer Halluzinierten), in dem sie von sich selbst spricht, als wäre sie eine andere. Sie spricht zu uns, zu uns, die wir ihr zuhören.

Italiano :

Nel 1882, una donna internata a Sainte-Anne scrisse un testo intitolato Impressions d’une hallucinée (Impressioni di una donna allucinata), parlando di sé come se fosse un’altra persona. Parla a noi, appassionatamente, a noi che la ascoltiamo.

Espanol :

En 1882, una mujer internada en Sainte-Anne escribió un texto titulado Impressions d?une hallucinée (Impresiones de una alucinada), en el que habla de sí misma como si fuera otra persona. Nos habla a nosotros, apasionadamente, a quienes la escuchamos.

