La Carrière Enchantée Rue des Carrières Les Hauts de Forterre

La Carrière Enchantée

Rue des Carrières Carrière d’Aubigny Les Hauts de Forterre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Concert avec Couleurs Baroques l’ensemble vocal de l’école des Arts de Marcoussis direction Anne Garcenot, Lacadencia le chœur de femmes de Toucy direction Anne Le Goff, la soprano Cécile Leclercq accompagnée d’ Anne Garcenot (flûte à bec) et le groupe Tempo Trio composé de Jean-Baptiste Blanc, Marc Blum et Denis Pelsy. .

Rue des Carrières Carrière d’Aubigny Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté nicoleblum@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Carrière Enchantée Les Hauts de Forterre a été mis à jour le 2026-02-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !