La Carrière Enchantée Rue des Carrières Les Hauts de Forterre

Rue des Carrières Carrière d’Aubigny Les Hauts de Forterre Yonne
Gratuit
Début : 2026-03-14 18:00:00
Concert avec Couleurs Baroques l’ensemble vocal de l’école des Arts de Marcoussis direction Anne Garcenot, Lacadencia le chœur de femmes de Toucy direction Anne Le Goff, la soprano Cécile Leclercq accompagnée d’ Anne Garcenot (flûte à bec) et le groupe Tempo Trio composé de Jean-Baptiste Blanc, Marc Blum et Denis Pelsy. .
Rue des Carrières Carrière d’Aubigny Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté nicoleblum@free.fr
