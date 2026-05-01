Voisey

La carrière et l’usine de Dolomie de Voisey

La carrière et l’usine de Voisey Voisey Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

18H dévoilement d’une plaque commémorative en présence du conseiller général Elie Didier, de la nouvelle équipe municipale de Voisey et de la population. Cette plaque commémorera une aventure familiale et industrielle qui a duré de 1918 à 2025.

Cette manifestation sera suivie d’un discours retraçant cette épopée et un apéritif offert par ma famille aux habitants de Voisey clôturera cette soirée.

Mon ouvrage qui fera 160 pages environ et qui est en pleine phase de relecture sera vendu lors de cette manifestation .

La carrière et l’usine de Voisey Voisey 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 21 03 03 90

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English :

L’événement La carrière et l’usine de Dolomie de Voisey Voisey a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Bourbonne-les-Bains