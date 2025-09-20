La Carrière Wellington Carrière Wellington Arras
La Carrière Wellington Carrière Wellington Arras samedi 20 septembre 2025.
La Carrière Wellington 20 et 21 septembre Carrière Wellington Pas-de-Calais
Tarif plein : 10,20€ – tarif réduit : 5,50€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visites guidées et audio-guidées d’1h15
Réservation indispensable
17 personnes maximum par visite
Prévoir une veste
Carrière Wellington Rue Arthur Deletoille, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.arraspaysdartois.com/acheter/?filter_boutique=carrierewellington »}]
Journées européennes du patrimoine 2025
© Paper Menthe