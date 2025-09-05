LA CARTE BLANCHE DE LA COMPAGNIE SYNAPSE THÉÂTRE DE POCHE Toulouse
THÉÂTRE DE POCHE 10 Rue El-Alamein Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Début : 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10 21:45:00
2026-01-10 2026-02-14
La Carte Blanche de la Compagnie Synapse, c’est de nouveaux invités et des nouveaux concepts à chaque fois ! Le tout toujours entièrement improvisé !
D’un ensemble de petites histoires déjantées à la longue épopée fantastisque, tout est possible, le tout toujours impulsé par vos inspirations…
Qu'est-ce qu'on va voir ce soir ? Vous ne savez pas, nous non plus, et c'est très bien comme ça !
THÉÂTRE DE POCHE 10 Rue El-Alamein Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 46 92 30 contact@compagnie-synapse.com
English :
Compagnie Synapse’s Carte Blanche features new guests and new concepts every time! And it’s always entirely improvised!
German :
Die Carte Blanche der Compagnie Synapse, das sind jedes Mal neue Gäste und neue Konzepte! Das Ganze ist immer komplett improvisiert!
Italiano :
La Carte Blanche della Compagnie Synapse presenta ogni volta nuovi ospiti e nuovi concetti! Tutto improvvisato!
Espanol :
La Carte Blanche de la Compagnie Synapse cuenta cada vez con nuevos invitados y nuevos conceptos ¡Todo improvisado!
