La Cartonnerie fête ses 20 ans La Cartonnerie Reims

La Cartonnerie fête ses 20 ans Samedi 20 septembre, 15h00 La Cartonnerie Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Visites « guidécalées » par le Mitch, friperie, atelier upcycling avec la Maison Bousquet, music market, concerts aux studios… Le temps d’une après-midi, La Cartonnerie ouvre ses portes en grand !

La Cartonnerie 84 rue du Docteur Lemoine, 51100 Reims, France Reims 51100 Zone industrielle du Port Sec Marne Grand Est 03 26 36 72 40 https://www.cartonnerie.fr [{« link »: « http://www.lesrelaisdugout.fr »}]

© La Cartonnerie