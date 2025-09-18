La Cartonnerie fête ses 20 ans ! La Cartonnerie Reims

La Cartonnerie fête ses 20 ans !

Manifeste des 20 ans

Depuis 20 ans, La Cartonnerie est un lieu où la musique réunit, inspire et transforme.

Dans un monde où les certitudes vacillent, où les distances se creusent, nous croyons que la culture est un remède, une arme douce mais puissante. Ici, à Reims, au cœur du quartier Port Sec, ancienne friche devenue espace de vie et de création, nous faisons le pari que la musique peut tout changer.

Nous croyons au pouvoir de la scène.

Un concert c’est une rencontre et un dialogue. C’est la preuve que l’altérité n’est pas une menace mais une richesse. Depuis deux décennies, La Cartonnerie est un carrefour de sensibilités des artistes émergents aux figures emblématiques, des mélomanes avertis aux curieux de passage.

Nous défendons l’accès à la culture comme un droit fondamental.

Dans une société où les fractures économiques et sociales persistent, la culture ne doit jamais être un luxe. Elle doit être un espace d’égalité, ouvert à toutes et tous, sans condition ni privilège. Nos ateliers, nos studios, nos scènes, sont autant de liens tendus vers l’autre.

Nous nous engageons à porter haut la création.

Soutenir les artistes, c’est défendre ceux qui bousculent, questionnent et imaginent. C’est affirmer que le rôle d’un lieu comme le nôtre est d’ouvrir des portes, pas de les refermer. C’est s’assurer que les premiers pas d’un créateur puissent devenir les premiers souvenirs d’un public.

Nous revendiquons l’importance de la fête.

Plus que jamais, la fête est une parenthèse nécessaire. Ce moment de lâcher-prise, une bulle où les corps se libèrent et où les esprits s’ouvrent. Danser et chanter ensemble, c’est affirmer notre humanité commune, c’est renouer avec une joie simple mais essentielle. Depuis 20 ans, La Cartonnerie est un refuge pour ces instants d’euphorie collective, où la musique rassemble et intensifie le plaisir d’être là, ensemble, ici et maintenant.

Aujourd’hui, nous célébrons jour pour jour 20 ans d’histoire(s), mais surtout, nous regardons vers l’avenir. Car La Cartonnerie, c’est un carrefour, un repaire, un point de chute et de départ. Artistes, spectateurs, équipes chacun y laisse une trace, avant d’emporter un bout d’histoire avec lui.

Alors pour nos 20 ans, pas question de juste regarder en arrière. On continue d’inventer, de secouer, d’ouvrir grand les portes. Être un terrain de jeu, un espace de liberté et une scène ouverte aux voix qui souhaitent se faire entendre. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

