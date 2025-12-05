La Casa de Jam Scène ouverte Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

La Casa de Jam Scène ouverte

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05 19:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Amoureux des mots et de la poésie, que diriez-vous de vous jeter à l’eau et de monter sur scène ? Dans une ambiance décontractée et intimiste, voici votre moment, il est temps de faire le show ! Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne

Venez participer à cette scène ouverte tout public

Au programme de la poésie, du slam, de la musique et du conte…

Pratique

en première partie pour ce rendez-vous Lalia vous emmène dans un univers où les interrogations sur la vie, la relation à soi, à l’autre, à l’amour sont présentes. Un spectacle humoristique, poétique, musical et coquin.

scène ouverte slam et poésie dès 20h30

venez participer à la scène libre

ouvert à tous

participation au chapeau

plus d’infos par mail auprès de Calli

Alors à votre plume ! préparez votre texte

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

If you’re a lover of words and poetry, why not take the plunge and get up on stage? In a relaxed, intimate atmosphere, this is your moment it’s time to show off! Rendezvous at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne

German :

Sie lieben Worte und Poesie? Wie wäre es, wenn Sie ins kalte Wasser springen und auf die Bühne gehen würden? In einer entspannten und intimen Atmosphäre, hier ist Ihr Moment, es ist Zeit, die Show zu machen! Treffpunkt im Bürgerhaus von Sainte-Pazanne

Italiano :

Se siete amanti delle parole e della poesia, perché non fare il grande passo e salire sul palco? In un’atmosfera intima e rilassata, questo è il vostro momento, è ora di mettervi in mostra! Appuntamento alla Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne

Espanol :

Si eres un amante de la palabra y la poesía, ¿por qué no te atreves a subirte al escenario? En un ambiente relajado e íntimo, éste es su momento, ¡es hora de lucirse! Cita en la Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne

L’événement La Casa de Jam Scène ouverte Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-11-21 par I_OT Pornic