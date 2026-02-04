LA CASA XANXO FÊTE LE PRINTEMPS Casa Xanxo Perpignan
LA CASA XANXO FÊTE LE PRINTEMPS
Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-21 14:30:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
2026-03-21
A la Casa Xanxo, c’est un moment convivial placé sous le signe du renouveau et de la fête, à savourer en musique et en famille.
English :
At Casa Xanxo, it’s a convivial moment under the banner of renewal and celebration, to be enjoyed with music and family.
