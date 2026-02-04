LA CASA XANXO FÊTE LE PRINTEMPS Casa Xanxo Perpignan

LA CASA XANXO FÊTE LE PRINTEMPS Casa Xanxo Perpignan samedi 21 mars 2026.

Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Date et horaire :
Début : 2026-03-21 14:30:00
fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :
2026-03-21

A la Casa Xanxo, c’est un moment convivial placé sous le signe du renouveau et de la fête, à savourer en musique et en famille.
Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

At Casa Xanxo, it’s a convivial moment under the banner of renewal and celebration, to be enjoyed with music and family.

