La Cascada Réveillon de la Saint-Sylvestre La Cascada Aix-en-Provence

La Cascada Réveillon de la Saint-Sylvestre

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 19h30. La Cascada 29 Rue Fermée Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 110 – 110 – 110 EUR

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Diner du réveillon de la St Sylvestre au restaurant La Cascada. Et un spectacle latino américain d’une heure et demie vous est proposé.

Avec leur menu du Nouvel an, la Cascada vous propose un voyage gustatif et coloré pour partager un moment convivial autour des richesses de la cuisine péruvienne.



● Apéritif

Piña colada.

● Entrée

Ceviche Royal, plat emblématique du Pérou poisson, langouste, crevettes, coquilles Saint-Jacques et crabe, marinés au citron vert, oignons et coriandre, accompagné de maïs grillé et patate douce au miel.

● Plat

Guiso de Pato, le canard à la bière brune le canard confit à la bière brune et la chicha de jora. Trois heures de cuisson à basse température. Originaire de la côte nord péruvienne.

OU

Enchilada de Aji de gallina au foie gras (fusion franco péruvienne) roulé de poulet effilé aux épices andines, foie gras, cèpes, amandes grillées, nappé de crème au foie gras.

● Dessert

Trio gourmand péruvien, moelleux de chocolat à la quinoa, glace à la mangue (fait maison) et alfajor biscuit sablé à la confiture de lait.



¼ de Vin , une coupe de champagne et 1h30 de spectacle latino américain compris. .

La Cascada 29 Rue Fermée Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 66 91

English :

New Year’s Eve dinner at La Cascada restaurant. And an hour-and-a-half-long Latin-American show.

