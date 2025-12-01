La Cascada Réveillon de Noël La Cascada Aix-en-Provence

La Cascada Réveillon de Noël

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 19h30. La Cascada 29 Rue Fermée Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – 75 EUR

Début : 2025-12-24 19:30:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

La Cascada vous accueille pour fêter Noël avec son menu de gastronomie péruvienne.

Avec leur repas du Réveillon, la Cascada vous propose un voyage gustatif et coloré pour partager un moment convivial autour des richesses de la cuisine péruvienne.

Menu également disponible à la vente à emporter.



● Apéritif:

Piña colada.

● Entrée

Ceviche royal, plat emblématique du Pérou poisson, langouste, crevettes, coquilles Saint-Jacques et crabe, marinés au citron vert, oignons et coriandre, accompagné de maïs grillé et patate douce au miel.

● Plat

Guiso de Pato, le canard à la bière brune le canard confit à la bière brune et la chicha de jora. Trois heure de cuisson basse température. Originaire de la côte nord péruvienne.

OU

Enchilada de Aji de gallina au foie gras (fusion franco péruvienne), roulé de poulet effilé aux épices andines, foie gras, cèpes, amandes grillées, nappé de crème au foie gras.

● Dessert

Trio gourmand péruvien moelleux de chocolat à la quinoa, glace à la mangue (fait maison) et alfajor, biscuit sablé à la confiture de lait.



¼ de Vin et une coupe de champagne compris sur place. .

La Cascada 29 Rue Fermée Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 66 91

English :

La Cascada welcomes you to celebrate Christmas with its menu of Peruvian gastronomy.

