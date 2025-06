Chercher sa voie, trouver du sens : Capitaliser sur ses talents La Caserne Paris 5 juillet 2025

Regen School X Terra Academia, organisent une journée dédiée aux lycéen·nes pour mettre en avant la jeunesse et la mise en mouvement.

À travers des ateliers pratiques, des talks inspirants, et des outils concrets, notre objectif est d’apporter aux jeunes bacheliers les clés pour les aider à construire un avenir en lien avec leurs talents, leurs valeurs et leurs ambitions.

ℹ️ Informations pratiques

Rendez-vous samedi 05 juillet 2025

Regen School à La Caserne – 12 rue Philippe de Girard, 75010 Paris

à De 11h à 17h : plusieurs temps forts animeront la journée

: plusieurs temps forts animeront la journée L’évènement est accessible à tous, gratuitement et sur inscription : https://lu.ma/fhejlgsj

️ Au programme

11h-11h30 : Le petit dej’

Un moment chaleureux pour bien commencer la journée autour d’un café, de quelques viennoiseries… et des mots de bienvenue des équipes de Regen School et Terra Academia.

11h30-12h45 : Le starter pack : qui je suis ?

Deux ateliers complémentaires pour initier un travail d’introspection :

Carole revisite l’ Ikigaï , ce concept japonais à la croisée du sens, du plaisir et de l’utilité sociale, dans une version pensée pour les lycéen·nes.

revisite l’ , ce concept japonais à la croisée du sens, du plaisir et de l’utilité sociale, dans une version pensée pour les lycéen·nes. Aymane, lui, invite à réfléchir sur ses envies à travers ses “listes des 10 choses que…”, une méthode pour faire émerger envies, valeurs et pistes d’orientation.

️ 12h45-13h30 : La pause dej’ x Les Marmites Volantes

Un déjeuner local et responsable, à déguster en toute simplicité, préparé par Les Marmites Volantes. L’occasion de continuer les échanges !

️13h30-14h : Chit Chat Talk x Grande Bavardeuse

Créatrice de contenu et voix engagée sur les réseaux, Grande Bavardeuse viendra partager son parcours et sa vision : comment utiliser les plateformes sociales pour porter des messages utiles et diffuser de la connaissance

14h-15h : Le starter pack : les codes pro’

Un atelier interactif animé par l’association Article 1 pour décrypter les codes du monde professionnel : comment se présenter, comprendre les attendus d’un recruteur, valoriser ses expériences. Et ça se travaille dès la première année d’étude sup’ !

️ 15h-15h30 : Chit Chat Talk x Conservation Journey

Conservation Journey, c’est le projet d’Émilie Priou : un compte TikTok et Instagram qui sensibilise à la protection de la biodiversité, et une plateforme qui référence des associations, formations et actions concrètes pour s’engager. Elle viendra parler de son parcours et de comment ses choix de formation ont été guidés par ses convictions.

15h45-16h30 : Le starter pack : le réseautage

Atelier animé par Gabrielle Piot, spécialiste des réseaux professionnels et des coopérations fertiles. Un moment pour apprendre à créer, entretenir et activer son réseau, même quand on pense “ne pas en avoir” !

16h30-17h : Les Regen Talk

Place à la parole des étudiant·es de Regen School : un moment de prise de parole pour mettre en pratique leurs cours d’art oratoire, autour d’un thème simple mais puissant : la joie. Une façon de clôturer la journée sur une note good mood !

Des ateliers en autonomie seront proposés tout au long de la journée : test de personnalité, exercice de projection, et espaces d’information…

En bonus : chaque participant repartira avec un kit personnalisé regroupant les outils, ressources et méthodologies proposés tout au long de la journée !

Le samedi 05 juillet 2025

de 11h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

La Caserne 12 Rue Philippe de Girard 75010 Paris

Métro -> 7 : Château Landon (Paris) (225m)

Bus -> 264654 : Château Landon (Paris) (225m)

Vélib -> Louis Blanc – Aqueduc (120.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://lu.ma/fhejlgsj

