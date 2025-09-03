La casquette de travers La Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 50 EUR

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

« La casquette de travers » pour plusieurs représentations à la Chaise Rouge.

Après avoir bourlingué partout dans le monde, Bertrand revient au pays pour redonner vie au café du village. Un bon prétexte pour organiser une fête ! Les villageois s’y retrouvent, comme Léon, livreur de vin, Michel et ses 360 hectares et même Camila, qui débarque d’Amérique du sud.

Un spectacle sur fond de ruralité où se mêlent chansons, disputes, rires, amitiés, musique et amour.

Interprétation Gabriela Barrenchea, Patrick Cosnet, Jacques Montembault

Mise en scène Jean-Luc Placé .

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr

« La casquette de travers » for several performances at La Chaise Rouge.

« La casquette de travers » (Die schiefe Mütze) für mehrere Aufführungen im Roten Stuhl.

« La casquette de travers » per diverse rappresentazioni a La Chaise Rouge.

« La casquette de travers » para varias representaciones en La Chaise Rouge.

