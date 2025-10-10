La casquette du dimanche La Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 50 EUR

Début : 2025-10-10 15:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

La casquette du dimanche, spectacle proposé à La Chaise Rouge, le 11 mai 2025.

Le père Louis, son jeune voisin Robert, la Berthe, le Julien qu’est mort, la Gisèle qui cause…

Une série de récits vifs et satiriques, des petits riens que l’on se raconte histoire de dire… Une chronique de village empreinte de vérité et de drôlerie.

Interprétation Patrick Cosnet

Mise en scène Jean-Luc Placé .

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 compagniecosnet@lachaiserouge.fr

English :

La casquette du dimanche, show presented at La Chaise Rouge, May 11, 2025.

German :

La casquette du dimanche, Aufführung in La Chaise Rouge am 11. Mai 2025.

Italiano :

La casquette du dimanche, spettacolo presso La Chaise Rouge, 11 maggio 2025.

Espanol :

La casquette du dimanche, espectáculo en La Chaise Rouge, 11 de mayo de 2025.

L’événement La casquette du dimanche La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Anjou bleu