La Castandétoise Castandet
La Castandétoise Castandet samedi 13 juin 2026.
Castandet
La Castandétoise
Castandet Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Marche de la Castandétoise, départ 14h30 place de la mairie de Castandet, un seule départ pou tous les participants.
8km et 4 étapes découvrir. Repas possible après la marche. .
Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 85 07 58
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English : La Castandétoise
L’événement La Castandétoise Castandet a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grenade