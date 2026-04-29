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La Castandétoise Castandet

La Castandétoise Castandet

La Castandétoise Castandet samedi 13 juin 2026.

Ville : 40270 Castandet

Département : Landes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Castandet

La Castandétoise

Castandet Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Marche de la Castandétoise, départ 14h30 place de la mairie de Castandet, un seule départ pou tous les participants. 

8km et 4 étapes découvrir. Repas possible après la marche.   .

Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 85 07 58 

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English : La Castandétoise

L’événement La Castandétoise Castandet a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grenade