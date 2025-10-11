La CastelGravel Châteauneuf-sur-Cher

La CastelGravel Châteauneuf-sur-Cher samedi 11 octobre 2025.

La CastelGravel

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-10-11 13:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

2ème édition du CastelGravel par l’association Amicale Cyclo Castelneuvienne. Départ du Chalet au fond de la place des promenades.

4 circuits de 40 à 100 kms dans les environs de Châteauneuf-sur-Cher avec ravitaillement. Inscription en ligne. Ouvert aux licenciés et non licenciés. 5 .

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 43 40 70 rjy3012@gmail.com

English :

2nd edition of the CastelGravel by the Amicale Cyclo Castelneuvienne association. Departure from the Chalet at the end of the Place des Promenades.

German :

2. Ausgabe des CastelGravel durch den Verein Amicale Cyclo Castelneuvienne. Start vom Chalet am Ende des Place des Promenades.

Italiano :

seconda edizione della CastelGravel a cura dell’associazione Amicale Cyclo Castelneuvienne. Partenza dallo Chalet alla fine di Place des Promenades.

Espanol :

2ª edición de la CastelGravel de la asociación Amicale Cyclo Castelneuvienne. Salida desde el Chalet al final de la Place des Promenades.

L’événement La CastelGravel Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2025-09-20 par OT LIGNIERES