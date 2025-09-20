LA CATHÉDRALE DE CAMBRAI Cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai Cambrai

LA CATHÉDRALE DE CAMBRAI Cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai Cambrai samedi 20 septembre 2025.

LA CATHÉDRALE DE CAMBRAI 20 et 21 septembre Cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En partie restaurée, ne manquez pas de venir (re)voir la cathédrale sous un nouveau jour. Levez les yeux vers son magnifique nouvel oculus, regardez les lumières des vitraux les couleurs des vitraux, imprégnez-vous de l’atmosphère unique de cet édifice.

Cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai Avenue de la Victoire, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 0327818711 http://www.paroissesdecambrai.com/cathedrale.html

Journées européennes du patrimoine 2025

Déclic