La cathédrale Saint-Alain : découvrez un chef d’œuvre du gothique méridional Cathédrale Saint-Alain Lavaur

La cathédrale Saint-Alain : découvrez un chef d’œuvre du gothique méridional 20 et 21 septembre Cathédrale Saint-Alain Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

On ne reste pas indifférent devant la majesté de la cathédrale Saint-Alain, son buffet d’orgue Renaissance et son célèbre Jacquemart ! En pénétrant à l’intérieur, vous découvrirez la beauté des restaurations de ses décors peints au XIXe siècle.

Ce bel édifice en brique de style gothique toulousain a été bâti en 1255. L’ouvrage qui surplombe l’Agout se caractérise par une nef unique bordée de chapelles, et à l’Ouest d’un puissant clocher-tour avec un portail monumental. Son buffet d’orgue en bois sculpté polychrome (1523) est un chef-d’œuvre de l’art de la Renaissance dans le Midi. Le Grand-orgue Cavaillé-Coll est installé en 1876.

La restauration de l’ensemble du décor peint au XIXe siècle s’est achevée en 2016. N’hésitez pas à venir admirer le résultat !

La ville de Lavaur est la seule dans le Sud-Ouest à posséder un Jacquemart, automate en bois hissé dans la tour de la cathédrale au début du XVIIe siècle.

La légende du Jacquemart raconte que, durant les guerres de Religion, un prisonnier protestant enfermé dans la tour de la cathédrale avait l’obligation de sonner les cloches toutes les heures. Il échafauda un stratagème, construisant un mécanisme automate pour le faire à sa place… il put ainsi s’échapper à la barbe de ses geôliers !

Visite guidée samedi à partir de 14h

Dimanche de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30 audition d’Orgue (orgue Cavaillé – Coll)

Au XIe siècle, une première église existait, donnée aux Bénédictins en 1097 par Isarn, évêque de Toulouse, à charge de la rebâtir et de constituer un village autour. Les Bénédictins établirent un prieuré conventuel. Le portail donnant dans la deuxième travée de la nef, quelques parties postérieures et une partie de la tour de l'horloge sont des restes de cette église du XIIe achevée en 1255. En 1317, Lavaur est érigé en évêché par Jean XXII et Saint-Alain devient église cathédrale. Les reconstructions qui donnèrent à l'église son aspect actuel, sont dues à l'évêque Jean Vigier, de 1469 à 1497. Il fit agrandir l'église en la surélevant, en ajoutant la première travée à l'ouest, et en reconstruisant les voûtes. Il fit construire également les quatre gros piliers et la tour de clocher. Le sanctuaire polygonal fut élevé sous Simon de Beausoleil, entre 1514 et 1523. Ce dernier fit également construire, dans le style de celui de la cathédrale d'Albi, un jubé qui fut ensuite démoli vers 1780 par le dernier évêque de Lavaur. Pierre du Rosier, évêque de 1500 à 1515, fit ériger le portail en pierre de l'entrée principale. La seconde sacristie, qui servait de chambre capitulaire, conserve des peintures murales du XVIIIe siècle. L'intérieur de l'église est couvert de grisailles exécutées vers 1840 par le peintre italien Céroni. Les fenêtres du sanctuaire sont ornées de vitraux à sujets légendaires (Passion, Ancien et Nouveau Testaments, vie d'évêque). L'édifice est construit presque entièrement en briques. La pierre et le grès ont également été utilisés, notamment dans la construction de certains grands arcs du clocher et d'un certain nombre de fenêtres. De même, les meneaux et réseaux de fenêtres, ainsi que les balustrades et les encorbellements.

© Raynaud photo