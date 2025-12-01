LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN Maison du Pilier Rouge Le Mans
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 15:15:00
2025-12-20
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art.
Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France.
Votre guide sera Emma Vignolles.
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme. .
