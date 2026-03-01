La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier Rouge Le Mans
La cathédrale Saint-Julien
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date :
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22 15:45:00
Date(s) :
2026-03-22
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France.
Votre guide sera Léonie Pirès
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
