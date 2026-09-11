La cathédrale Saint-Julien, Maison du Pilier rouge – Office de tourisme, Le Mans
dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Pilier rouge - Office de tourisme · Le Mans
Informations pratiques
La cathédrale Saint-Julien Dimanche 20 septembre, 16h45 Maison du Pilier rouge – Office de tourisme Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France.
Réservation : Maison du Pilier-Rouge
Maison du Pilier rouge – Office de tourisme 41 Rue Grande Rue, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243474030 [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 40 30 »}] Cette maison repose sur une colonne peinte en rouge de la 1ère moitié du XVIe siècle. Elle abrite aujourd’hui l’office de tourisme qui y présente des expositions temporaires sur le patrimoine manceau.
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et …
©Ville du Mans
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