LA CATHÉDRALE SAINT-JUST ET SAINT-PASTEUR Narbonne mardi 9 septembre 2025.

5 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne Aude

Au XIIIe siècle débute la construction de l’un des plus beaux édifices religieux gothique du Midi qui se distingue, tant par son chœur, unique ouvrage achevé au Moyen Âge à la hauteur vertigineuse, que par ses décors intérieurs.

Billetterie et départ à la boutique du Palais-Musée des Archevêques.

Durée 1h30

5 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 30 66 visitesguidees@mairie-narbonne.fr

English :

In the 13th century, construction began on one of the finest Gothic religious edifices in the Midi, distinguished both by its choir, the only structure of its kind completed in the Middle Ages, and by its interior decor.

Ticket sales and departure from the Palais-Musée des Archevêques store.

Duration 1h30

German :

Im 13. Jahrhundert begann der Bau eines der schönsten gotischen Kirchengebäude des Südens, das sich sowohl durch seinen Chor, das einzige im Mittelalter vollendete Bauwerk mit schwindelerregender Höhe, als auch durch seine Innenausstattung auszeichnet.

Eintrittskarten und Start in der Boutique des Palais-Musée des Archevêques.

Dauer 1,5 Stunden

Italiano :

Nel XIII secolo iniziò la costruzione di uno degli edifici religiosi gotici più belli del sud della Francia, che si distingue sia per il coro, unica struttura del genere completata nel Medioevo, sia per l’altezza vertiginosa e la decorazione interna.

Biglietteria e partenza dal negozio del Palais-Musée des Archevêques.

Durata 1h30

Espanol :

En el siglo XIII se inició la construcción de uno de los edificios religiosos góticos más bellos del sur de Francia. Destaca tanto por su coro, única estructura de este tipo terminada en la Edad Media, como por su vertiginosa altura y su decoración interior.

Venta de entradas y salida de la tienda del Palacio-Museo de los Arquetipos.

Duración 1h30

