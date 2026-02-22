LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE Montpellier

LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE

Gravissez la tour Urbain V pour admirer Montpellier depuis le sommet de la Cathédrale Saint-Pierre. Puis, découvrez un véritable chef d’œuvre du gothique méridional ayant survécu aux guerres de religion.

Gravissez la tour Urbain V pour admirer Montpellier depuis le sommet de la Cathédrale Saint-Pierre. Puis, découvrez un véritable chef d’œuvre du gothique méridional ayant survécu aux guerres de religion. D’une chapelle fondée au XIVè siècle à une cathédrale du XVIè siècle, laissez-vous conter l’histoire captivante de cet édifice unique.

Accessibilité 200 marches.

Réservation obligatoire

Point de rendez-vous Parvis de la Cathédrale, rue St Pierre

Rue Saint-Pierre Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

Climb the Urbain V tower to admire Montpellier from the top of the Cathédrale Saint-Pierre. Then discover a true masterpiece of Southern Gothic architecture that survived the Wars of Religion.

