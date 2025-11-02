La cathédrale Saint-Vincent redécouverte Place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône

La cathédrale Saint-Vincent redécouverte

Place Saint-Vincent Parvis de la Cathédrale Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – 3.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30

Après 18 mois de fermeture pour travaux, la cathédrale Saint-Vincent rouvre ses portes !

La nef, le transept et le chœur restaurés sont à nouveau visibles, tandis que les travaux vont se poursuivre dans les chapelles. Ces visites guidées sont donc une invitation, tant à redécouvrir l’édifice, qu’à comprendre ce qui a été réalisé… et ce qu’il reste à faire !

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées)

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

Place Saint-Vincent Parvis de la Cathédrale Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

