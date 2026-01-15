La causerie chantée, par Céline Faucher Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens
La causerie chantée, par Céline Faucher Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens vendredi 6 février 2026.
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Un voyage historique conté et chanté.
Parcourez les routes du Québec à la découverte de ceux qui ont inspiré les auteurs de la chanson québécoise. .
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80
