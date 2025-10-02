La causerie d’Emma la clown CEC Les Heures Claires Istres

La causerie d’Emma la clown CEC Les Heures Claires Istres jeudi 2 octobre 2025.

La causerie d’Emma la clown

Jeudi 2 octobre 2025 de 19h à 20h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-02 20:00:00

2025-10-02

Quand la science rencontre l’absurde, ça fait des étincelles ! Emma la Clown invite le physicien Philippe Guillemant pour une causerie pas comme les autres.

Entre éclats de rire et questionnements vertigineux, cette conférence-spectacle explore notre rapport au réel, au temps… et à l’imprévisible. On parlera de physique quantique, d’intelligence artificielle et de conscience…Une expérience autant hilarante que déroutante, où l’intelligence se mêle à l’impertinence. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 48 48 lolivier@scenesetcines.fr

English :

When science meets the absurd, it makes sparks fly! Emma the Clown invites physicist Philippe Guillemant for a talk unlike any other.

German :

Wenn die Wissenschaft auf das Absurde trifft, sprühen die Funken! Emma die Clownin lädt den Physiker Philippe Guillemant zu einer nicht alltäglichen Plauderei ein.

Italiano :

Quando la scienza incontra l’assurdo, fa scintille! Emma il Clown invita il fisico Philippe Guillemant per una conferenza diversa dalle altre.

Espanol :

Cuando la ciencia se encuentra con el absurdo, ¡se crean chispas! Emma el Payaso invita al físico Philippe Guillemant a una charla sin igual.

