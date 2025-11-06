La causerie du jeudi ! Papotons culture… Beuzeville
La causerie du jeudi ! Papotons culture… Beuzeville jeudi 6 novembre 2025.
La causerie du jeudi ! Papotons culture…
50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 14:30:00
fin : 2025-11-06 15:30:00
Date(s) :
2025-11-06
Venez partager vos coups de coeur culturels.
Venez partager vos coups de cœur culturels à la Médiathèque de Beuzeville !
Récents ou anciens, un livre, une musique, un film, un spectacle… un morceau de culture qui vous fait vibrer, à partager ensemble pour tisser du lien encore et encore.
Rendez-vous jeudi 6 novembre de 14h30 à 15h30, pour cette troisième causerie, en toute simplicité autour d’une boisson. .
50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39
English : La causerie du jeudi ! Papotons culture…
Come and share your cultural favorites.
German :
Kommen Sie und teilen Sie Ihre kulturellen Favoriten.
Italiano :
Venite a condividere le vostre preferenze culturali.
Espanol :
Venga y comparta sus favoritos culturales.
L’événement La causerie du jeudi ! Papotons culture… Beuzeville a été mis à jour le 2025-09-15 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville