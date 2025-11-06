La causerie du jeudi ! Papotons culture… Beuzeville

La causerie du jeudi ! Papotons culture…

50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Début : 2025-11-06 14:30:00

fin : 2025-11-06 15:30:00

2025-11-06

Venez partager vos coups de coeur culturels.

Récents ou anciens, un livre, une musique, un film, un spectacle… un morceau de culture qui vous fait vibrer, à partager ensemble pour tisser du lien encore et encore.

Rendez-vous jeudi 6 novembre de 14h30 à 15h30, pour cette troisième causerie, en toute simplicité autour d’une boisson. .

50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39

English : La causerie du jeudi ! Papotons culture…

Come and share your cultural favorites.

German :

Kommen Sie und teilen Sie Ihre kulturellen Favoriten.

Italiano :

Venite a condividere le vostre preferenze culturali.

Espanol :

Venga y comparta sus favoritos culturales.

